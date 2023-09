Athletic: Man United på väg att byta tröjsponsor - väntas skriva jättekontrakt

Manchester United rapporteras vara på väg att säkra en ny tröjsponsor.

The Athletic uppger under måndagen att United för konkreta samtal med amerikanska Qualcomm, som är ett företag inom trådlös telekommunikation, om sponsorplatsen på framsidan av klubbens matchtröja. Enligt The Athletic hoppas United på ett avtal som ger klubben 60 miljoner pund, motsvarande 831 miljoner kronor per år.

Samtidigt skriver sajten att det är högst osannolikt att Qualcomm pryder framsidan av klubbens matchtröja redan under den här säsongen, då klubben redan sålt många matchtröjor. Därmed väntas det först bli till nästa säsong som Qualcomms logotype tar plats på matchtröjan - om en överenskommelse ros i hamn.

Annons

United gick i december i fjol ut med att nuvarande tröjsponsorn TeamViewer, från Tyskland, kommer att ersättas, då klubben köpt tillbaka rättigheten till sponsorplatsen på tröjan för att kunna sälja den igen till ett annat företag på vad som då beskrevs som "en normaliserad marknad". United menade att avtalet med TeamViewer skrevs mitt under coronapandemin, och att marknaden nu är annorlunda.