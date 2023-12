Athletic: Råa anklagelser mot United - utreds för dålig kyckling

Fotbollsvärlden kan vara rå emellanåt.

På flera sätt.

Efter fjolårets succésäsong har kritiken varit häftig mot Manchester United under hösten. Kritik som varit befogad i och med att laget gått knackigt i såväl Premier League som Champions League, trots en stor sportslig satsning.

Men det är inte bara av sportsliga misslyckanden som vissa supportrar vantrivts på Old Trafford i år.

The Athletic rapporterar att United är under utredning av lokala myndigheter. Flera besökare har nämligen anklagat klubben för att ha blivit sjuka (matförgiftade) efter att ha besökt Old Trafford senaste månaderna. Anledningen? De påstår sig ha blivit serverade rå kyckling på Old Trafford.

United har inte uttalat sig om saken men har inlett en internutredning för att gå till botten med anklagelserna. Att äta rå kyckling kan som bekant leda till allvarlig sjukdom.

Old Trafford har för tillfället toppbetyg (5 av 5) när det gäller mathygien, ett omdöme som regeringens inspektörer utfärdar vid årliga kontroller. Skulle det visa sig bristfällig hantering lett till matförgiftade åskådare kan betyget sänkas och klubben tvingas lägga pengar på att vidta åtgärder, skriver The Athletic.

Att få tillbaka ett tappat toppbetyg kan dessutom ta flera år.

Manchester Uniteds nästa hemmamatch är mot Chelsea på onsdag.