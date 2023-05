Athletic: Woodfine lämnar Liverpool

Liverpool håller på att ömsa skinn på chefssidan i klubben.

Sedan i höstas är det klart att sportchefen Julian Ward lämnar, och de senaste rapporterna gör gällande att Jörg Schmadtke väntas komma in som ersättare framöver.



Nu uppger The Athletic att ytterligare en nyckelperson i klubben David Woodfine, som har ansvar för klubbens lån av spelare in och ut, också lämnar efter säsongen.



Woodfine har arbetat bakom kulisserna i Liverpool sedan 2014, då han anslöt från West Ham, och började som scouting- och rekryteringskoordinator innan han blev chef för fotbollsprojekt och scoutingverksamhet och därefter fick sin nuvarande post inför 2021.



Liverpool uppges ännu inte hittat en ersättare till Woodfine, och sägs i dagsläget främst jobba på att få in Schmadtke i klubben.- Vad jag hör så går det åt rätt håll. Finns det någon klubb utan en sportchef? I stort sett har alla en, sa tränaren Jürgen Klopp nyligen om rekryteringsprocessen av en ny sportchef.