Athletic: Yoro flyger till England - förhandlar med Man United

Leny Yoro, 18, har varit ett hett villebråd under sommarens transferfönster och många klubbar har varit och ryckt i den franska stortalangen. Rapporterna har främst handlat om att försvararen vill till Real Madrid - medan andra lag försökt få honom på andra tankar.



Nu verkar det däremot som att Manchester United lyckats göra just det. Enligt The Athletic så flyger klubben in Leny Yoro under onsdagen för att slutförhandla och genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.



Sajten skriver vidare att Man United och Lille är överens om en summa på 52 miljoner pund, runt 700 miljoner svenska kronor, och att den engelska klubben gör allt för att övertyga Yoro om att skriva på ett kontrakt.

Det som talar för att det blir Manchester United för Yoro är att Real Madrid inte har, eller är redo, att betala en lika hög summa som Premier League-klubben och att det gjorts framsteg de senaste dagarna i en potentiell övergång mellan United och Lille.



Leny Yoro beskrivs som en av de största försvarstalangerna i Europa och spelade 32 seriematcher i franska ligan förra säsongen.