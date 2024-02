Avgårop mot Roy Hodgson efter storförlusten

Crystal Palace fick en mardrömsstart på derbyt borta mot Brighton & Hove Albion.

Efter lite mer än en halvtimmes spel stod det 0-3 på tavlan.

"We want Hodgson out" lät det då från bortasektionen varefter hemmasupportrarna kom med ett ironiskt svar när de skanderade "Roy Hodgson, we want you to stay".

Även en banderoll riktad mot Palace-ägaren Steve Parish hölls upp av de gästande supportrarna.

Matchen slutade 4-1 till Brighton.

Crystal Palace ligger på fjortonde plats i Premier League och har bara vunnit en av sina senaste fem matcher.

- Att släppa in fyra mål är extra bittert, men det värsta är alla skadorna. Vi är redan utan Ebere Eze och Michael Olise kunde bara spela en halvlek och han skadade sig också, säger Hodgson efter matchen.