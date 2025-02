Avram Glazer tydlig: Inga planer på att sälja United

Sir Jim Ratcliffe och Ineos köpte in sig i Manchester United för drygt ett år sedan. Bolaget äger nu 28,94 procent av klubbens aktier, men Glazer-familjen äger fortfarande en majoritet av aktierna.

Ägarfamiljen, som tog över United 2005, har länge kritiserats av United-supportrar som vill se en försäljning. Men det finns det inga planer på i nuläget, berättar familjens frontfigur Avram Glazer.

På en rak fråga från Sky Sports på plats i Miami, om familjen planerar att sälja, svarade Glazer kort och gott "nej".

United har sammanlagt gått back med mer än 300 miljoner pund, drygt fyra miljarder kronor, de tre senaste säsongerna. 250 anställda fick lämna i fjol och nu väntas ytterligare ett 100-tal anställda bli av med sina jobb, enligt The Athletic.

