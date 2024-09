Ayari spelade hela matchen i Brightons kryss

Yasin Ayari kunde blicka tillbaka på en fin period. Efter en tung utlåning till Blackburn hade mittfältaren imponerat för Brighton under försäsongen och under upptakten av Premier League-säsongen hade 20-åringen bytts in i samtliga tre matcher. Så blev inte fallet mot Ipswich.

När startelvan presenterades stod det nämligen klart att svensken tar plats på Brightons centrala mittfält. Det är Ayaris andra Premier League-start sedan flytten från AIK. Den första kom i den sista omgången av säsongen 2022/23 mot Aston Villa.

Beskedet kom efter att James Milner drabbats av en skada i den senaste ligamatchen mot Arsenal. Den gången ersattes åldermannen av Ayari, som byttes in efter en dryg kvart.

Ayari spelade sedan hela matchen när hans Brighton aldrig lyckades få hål på nykomlingen Ipswich hemma på Falmer Stadium.

I Ipswich fick Ayaris landslagskollega, Jens Cajuste, följa hela matchen från avbytarbänken. Cajuste har alltjämt endast spelat en ligamatch sedan flytten från Napoli i somras.

Startelvor:

Brighton: Verbruggen – Veltman, Dunk, van Hecke, Hinshewood – Ayari, Baleba – Minteh, Rutter, Mitoma – Welbeck.

Ipswich: Muric – Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis – Phillips, Morsy – Burns, Szmodics, Hutchinson – Delap.