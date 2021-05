Bakslag för England: Målvakten missar EM

Nick Pope har gäckats av skadeproblem under våren. Nu står det klart att Burnley-målvakten kommer att operera knät under nästa vecka - ett ingrepp som gör att han missar sommarens EM. Det rapporterar The Guardian.

Pope har under sin karriär noterats för sju landskamper för England.

Gareth Southgate tar ut den engelska truppen till EM på tisdag, och enligt The Guardian väntas Evertons Jordan Pickford, Manchester Uniteds Dean Henderson och West Bromwich Albions Sam Johnstone ta de tre målvaktsplatserna.