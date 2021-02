Bales succé i Spurs storseger: "Min form är på väg tillbaka"

Tottenham tog emot Burnley under söndagen, och det skulle bli en enkel seger för Spurs. Gareth Bale fick chansen från start och levererade direkt. Heung Min Son slog in ett fint inlägg som Bale kunde ta vara på och göra 1-0 efter 68 sekunder. Det snabbaste målet som Burnley har släppt in i Premier League.

Sedan ångade Tottenham på. Bale hittade fram med en fin långboll efter en kvart som Harry Kane kunde ta ned och avsluta i mål via en Bunrley-back. Efter an halvtimme assisterade Sergio Reguilon Lucas Moura som satt 3-0.

3-0 stod sig sedan till paus.

En bit in i den andra halvleken kom även 4-0, och det var återigen Bale som skulle kliva fram. Son hittade ut på högerkanten där Bale kunde sätta dit bollen med ett fint placerat vänsterskott. 4-0 stod sig även matchen ut, även om Tottenham hade chans på mer.

Nu har Tottenham 39 poäng. Sex poäng upp till West Ham som just nu ligger fyra.

- Min form är på väg tillbaka. Det är kul att hjälpa laget. Det var ett tag sedan så jag har bara jobbat på. Jag vet att man kritiseras, men jag är erfaren nog att hålla huvudet nere, inte säga något dumt och fortsätta att köra på, säger Gareth Bale till Sky Sports efter matchen.