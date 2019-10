Bekräftar - "Henke" en del av trion som vill köpa klubb: "De har en dröm"

Henrik Larsson uppgavs ingå i en trio av tidigare storspelare som lagt bud på en League One-klubb. Nu bekräftar rådgivaren Ronald Koeman att trion vill investera i en klubb. - De har en dröm om att köpa en klubb och arbetar med det, säger han till The Independent.

Henrik "Henke" Larsson lämnade i somras Helsingborgs IF efter verbala påhopp i sociala medier. Under senaste tiden har han varit på tapet i England som ett av flera aktuella namn för att ta över League One-klubben Southend United, men även under senaste dagarna för att vara en del av en stjärntrio som är ute efter att köpa en klubb.

The Athletic uppgav i veckan att Larsson ihop med förre Arsenal-stjärnan Dennis Bergkamp och förre Liverpool-stjärnan Dirk Kuyt, med förre Barcelona-stjärnan Ronald Koeman som rådgivare, lagt ett bud på League One-klubben Wycombe Wanderers. Om inte den affären skulle gå i lås kan en annan klubb vara intressant att köpa, skrev The Athletic.

Nu går Koeman ut och bekräftar uppgifterna. Engelska tidningen The Independent rapporterar att Wycombe-styrelsen nu verkar gå åt ett annat håll i försäljningen av klubben än till storspelarna och Koeman är inte säker på om trion kommer att lägga ett nytt bud.

- Jag vet inte hur nära det är, säger han till The Independent.

- Jag är i bakgrunden som en rådgivare. Om de vill ha råd finns jag där, men jag är inte den som ska investera. Jag är inte den som bestämmer hur processen fortsätter.

Koeman berättar att det är en dröm för "Henke" och de andra två före detta spelarna att köpa och vara aktiva i en klubb.

- De har en dröm om att köpa en klubb och arbetar med det, men jag är inte direkt involverad och vill inte det. Jag har blivit tillfrågad för råd och om de tror att jag kan ge dem goda råd är jag tillgänglig, men jag är inte den som pratar så mycket.