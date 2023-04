Bekräftat: Brendan Rodgers får sparken

Leicester har en tung säsong bakom sig i Premier League och med tio matcher kvar att spela ligger laget på nedflyttningsplats i tabellen, en poäng efter Everton på säker mark.

Nu, efter sex raka matcher utan seger i ligaspelet, väljer krisklubben att agera.

På söndagen meddelar Leciester att huvudtränare Brendan Rodgers får sparken. 50-åringen tvingas därmed att lämna klubben ganska exakt fyra år efter att han tog över, då han kom från Celtic.

Leicester ordförande Aiyawatt Srivaddhanaprabha säger följande om beslutet att gå skilda vägar med Rodgers:

- Lagets prestationer under Brendans ledning talar för sig själva - vi har upplevt några av våra bästa fotbollsstunder under hans ledning och vi kommer alltid att vara tacksamma gentemot honom och hans stab för höjderna de hjälpte oss att nå, säger Srivaddhanaprabha i ett uttalande.

- Prestationerna och resultaten under nuvarande säsong har dock varit under våra delade förväntningar. Det har varit vår tro att kontinuitet och stabilitet skulle vara nyckeln för att få oss in på rätt bana igen, särskilt med tanke på våra tidigare prestationer under Brendans ledning.

Han fortsätter:

- Tyvärr har den önskade förbättringen inte kommit och, med tio matcher kvar av säsongen, är styrelsen tvungen att vidta alternativa åtgärder för att skydda vår status som en Premier League-klubb.

Adam Sadler och Mike Stowell, som ingick i Rodgers ledarstab, tar nu över ansvaret för Leicester samtidigt som klubben inleder jakten efter en ny huvudtränare.

Tidigare i karriären har Brendan Rodgers basat över Watford, Reading, Swansea och Liverpool. Så sent som för två år sedan kopplades han ihop med tränarjobbet i Manchester United efter att Ole Gunnar Solskjær fått sparken.

Leicester ställs härnäst på tisdag mot Aston Villa.