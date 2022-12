Bekräftat: David Datro Fofana klar för Chelsea

Chelsea bekräftade under onsdagen att man är överens med Molde om en övergång för David Datro Fofana.

Anfallaren uppges kosta Chelsea 12 miljoner euro, cirka 130 miljoner kronor enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano.

Chelsea skriver på sin hemsida att han kommer att ansluta till klubben den 1 januari 2023. Enligt Romano skriver Fofana ett långtidsavtal med London-klubben.

Fofana gjorde totalt 24 mål på 65 matcher för Molde.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana. 🤝