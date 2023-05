Bekräftat: Inkasttränaren lämnar Liverpool

När Liverpool för ett par år sedan plockade in dansken Thomas Grönnemark som ny inkasttränare blev det en stor snackis.

Grønnemark, som även haft världsrekordet för världens längsta inkast, verkar dock ha satt avtryck i Merseysideklubben eftersom han varit kvar där i fem år.

Men nu närmar sig danskens tid i klubben ett slut. Han bekräftar nämligen att han kommer att lämna Liverpool efter fem år.

"Allting gott har ett slut. Jag och Liverpool har kommit överens om att inte fortsätta vårt avtal kring inkastträningen efter fem fina säsonger. Jag är stolt över att ha tagit LFC från 18:e till första plats i inkast under press i Premier League", skriver han på Twitter och fortsätter:

"Tack till Liverpool, Jürgen Klopp, staben och spelarna för ett gott samarbete och en bra tid".

Grønnemark kommer dock inte att stå utan uppdragsgivare framöver.

"Vad nu då, Thomas? Tja, spännande saker ligger framför mig. Tre nya avtal är påskrivna för den kommande säsongen, varav en på en annan kontinent. Jag är öppen för ännu fler klubbar den kommande säsongen", skriver dansken.

All good things come to an end.

Liverpool and I have decided not to continue our agreement about the throw-in coaching after five great seasons.

I´m proud of being a part of taking LFC from 18th to 1st in the Premier League on throw-ins under pressure. 1/6 (video in the end) pic.twitter.com/tOaEjERxXu