Bekräftat: Isak inte redo för spel - missar Manchester United

Alexander Isak fick en lysande start på sin sejour i Newcastle med mål i debuten på Anfield. Svensken har dock dragits med skadeproblem efter senaste Nations League-samlingen och har missat samtliga matcher sedan dess.

Rapporterna har dock varit positiva och 23-åringen närmar sig comeback, men när Newcastle gästar Manchester United på Old Trafford under söndagen finns Isak inte med i truppen. Det beskedet gav chefstränare Eddie Howe på en presskonferens under fredagen.

- Alexander Isak gör framsteg men han är inte tillgänglig för den här matchen, och vi har inga nya skador för tillfället, säger Howe enligt BBC.

ANNONS

Saknas gör även Emil Krafth som har ådragit sig en knäskada och blir borta längre.

- Emil Krafth har en allvarlig skada, vi tar det långsamt. Han är tillbaka i Sverige för tillfället då han är tidigt in i sin rehab, säger Eddie Howe.

Newcastle ligger på sjätte plats i Premier League-tabellen, en poäng bakom Manchester United.