Bekräftat: Manchester United och Liverpools supportrar ska visa stöd till Ronaldo

Under måndagen gick Cristiano Ronaldo ut med den tragiska nyheten att han och flickvännen Georgina Rodriguez förlorat en av sina tvillingar vid födseln, en pojke. Det andra barnet, en flicka, överlevde.

Paret bekräftade nyheten genom ett uttalande på sina sociala kanaler.

"Det är med den största sorg som vi måste meddela att vår lilla pojke har avlidit. Det är den största smärtan som en förälder kan uppleva. Det är bara födseln av vår dottern som ger oss styrkan att leva i den stunden med lite hopp och lycka", skrev paret, som båda har lagt ut samma uppdatering på Instagram.

Manchester United bekräftade under tisdagen att Ronaldo missar tisdagskvällens stormöte med Liverpool på bortaplan på grund av tragedin. Fotbollen kommer i andra hand.

Efter uttalandet öste det in support för paret. Ronaldos klubb, Manchester United, samt portugisens tidigare klubbar Real Madrid och Sporting Lissabon var bland annat ute och gav sitt stöd via uttalanden på sina sociala medier.

Nu kommer även nyheten att det kommer att visas stöd från supporterhåll.

BBC-journalisten Simon Stone skriver på Twitter att Manchester United och Liverpools supportrar kommer att tillägna en minuts applåd i stöd till United-stjärnan i den sjunde minuten i kvällens möte, den sjunde minuten då Ronaldo har nummer sju i United.

Vidare kommer även spelarna i båda lagen att bära svarta sorgarmband för att visa sitt stöd.

