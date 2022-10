Bekräftat: Mason Greenwood åtalas för våldtäktförsök

I slutet av januari kom chockerande uppgifter om Manchester United-talangen Mason Greenwood. En ex-flickvän till 20-åringen anklagade honom för misshandel, mordhot, våldtäkt och sexuella övergrepp. Efter anklagelserna inleddes en polisutredning där Greenwood anhållits, förhörts och slutligen delgetts misstanke för samtliga brott han anklagats för. Trots det är han på fri fot, då han betalt borgenssumman.

Manchester United stängde i samband med anklagelserna av 20-åringen från all klubbens verksamhet och sedan dess, den 2 februari, har Greenwood legat lågt fram till och med tidigare under lördagen då det kom uppgifter från The Sun att han brutit mot kontaktsförbudet gentemot ex-flickvännen som anklagat honom.

- Polisen i Greater Manchester är medveten om en anklagelse om att en 21-årig man brutit mot sina borgensregler och en arrestering har gjorts lördagen den 15 oktober 2022. Förfrågningar pågår för närvarande, sa en talesperson för den brittiska polisen till The Sun om uppgifterna.

Greenwoods borgen har förlängts två gånger sedan utredningen började i väntan på huruvida den brittiska Åklagarmyndigheten, The Crown Prosecution Service, ska väcka åtal mot Greenwood eller inte. Under lördagen har nu svaret kommit.

Åklagarmyndigheten åtalar Greenwood för våldtäktsförsök, deltagande i kontrollerande och tvångsbeteende, och misshandel som orsakat kroppsskada.

"The Crown Prosecution Services har idag auktoriserat Manchester-polisen att åtala Mason Greenwood, 21, för våldtäktsförsök, deltagande i kontrollerande och tvångsbeteende, och misshandel som orsakat kroppsskada. Alla tre åtalspunkterna relaterar till samma målsägare", säger Janet Potter, biträdande chef Crown Prosecution Service nordväst i ett uttalande och fortsätter:

"Specialister inom våldtäktsbrott från CPS North West har auktoriserat åtalspunkterna efter undersökning av bevis från Manchester-polisen. Den åtalades första rättegångsframträdande kommer att vara måndag den 17 oktober".

