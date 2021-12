Bekräftat: PL-match skjuts upp

Leicester bekräftar på sin hemsida att Premier Leagues styrelse tagit beslut att skjuta upp torsdagens match. Leicester har flertalet A-lagsspelare smittade och kan därför inte genomföra matchen som planerat.

De skriver också att med anledning av smittspridningen i klubben så kommer verksamheten runt laget att stängas ner i 48 timmar för att förhindra vidare smittspridning. Samtliga spelare och ledare kommer att testat på nytt på lördag.

Leicester City can confirm that the Premier League Board has decided to postpone Thursday night’s fixture against Tottenham Hotspur.