Bekräftat: Stones förlänger med City: "Älskar att vara här"

Efter ankomsten till Manchester City 2016 gick det flera år där försvararen John Stones ifrågasattes och kritiserades. Under flera transferfönster har engelsmannen ryktats vara på väg bort från klubben. Men bilden av Stones har förändrats hos många då han förra säsongen övertygade enormt med Ruben Dias vid sin sida.

Nu bekräftar City att 27-åringen förlänger kontraktet till sommaren 2026.

- Jag kan inte vara lyckligare. Jag älskar att vara en del av det här laget. Det finns så många högkvalitativa spelare här och jag vet att vi kan fortsätta vinna titlar, vilket är mitt huvudfokus, säger Stones till klubbens hemsida.

Fotbollsdirektör Txiki Begiristain:

- Det här är fantastiska nyheter för oss. John är en exceptionell spelare och en fantastisk försvarare, vars egenskaper passar väldigt bra här. John har varit en viktig del av våra framgångar och vi tror han kan fortsätta hjälpa oss nå våra mål.

City ställs mot Tottenham på bortaplan i Premier League-premiären på söndag (15 augusti).

