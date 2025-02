Bekräftat: Tomiyasu opererad

Skador har varit en följetong för högerbacken Takehiro Tomiyasu, 26, sedan han anslöt till Arsenal 2021. Hans säsonger har ofta bestått av långa perioder utanför spel.

Denna säsongen är inget undantag.

Faktum är att japanen bara har spelat sex minuter i alla turneringar under säsongen 2024/25. Han hoppade in sent mot Southampton i höstas, men har utöver det inte varit med i truppen på grund av en knäskada.

Nu går Takehiro Tomiyasu ut på sociala medier och meddelar att han har opererat sitt knä.

"Jag har redan påbörjat rehabiliteringen för att kunna göra det jag älskar mest igen. Det har varit den tuffaste perioden i min karriär, men jag ger inte upp. Tack för er support, vi ses", skriver han på sina sociala medier.

Tomiyasu har totalt spelat 84 matcher med "Gunners".