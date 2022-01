Bekräftat: Tottenham-Arsenal skjuts upp

Under söndagskvällen var det tänkt att Tottenham och Arsenal skulle göra upp i North London Derby. Ett stort manfall i Arsenal gjorde dock att klubben skickade in en begäran om att skjuta upp derbyt - vilket Premier League nu har godkänt.

Ligan bekräftar att matchen skjuts upp på grund av att Arsenal inte har tillräckligt många spelare (13 utespelare och en målvakt) tillgängliga för spel. Manfallet beror delvis på covid-19, men även skador och spelare som är kallade till Afrikanska mästerskapen.

"Alla klubbar får ansöka om att skjuta upp matcher om covid 19-infektioner är en faktor i deras förfrågan", skriver Premier League i ett uttalande.

Såväl ligan som de berörda klubbarna beklagar beskedet och ber om ursäkt till supportrarna som skulle ha besökt matchen. Det är ännu oklart när Tottenham-Arsenal spelas i stället.

Following a request from Arsenal FC, the Premier League Board met today and regrettably agreed to postpone the North London Derby, due to be played at 4:30pm on Sunday 16 January.



Full PL statement ⤵️