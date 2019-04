Manchester Uniteds lagkapten Antonio Valencia kommer att lämna klubben efter innevarande säsong, det bekräftar managern Ole Gunnar Solskjær för BBC sent under fredagskvällen.

Ecuadorianen sitter på ett utgående kontrakt och nu står det alltså klart att det inte blir någon förlängning.

33-åringen har den här säsongen bara gjort fem matcher för Manchester United i ligaspelet.

OGS also confirms Antonio Valencia will leave @ManUtd at end of season