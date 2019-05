Bekräftat: Welbeck lämnar Arsenal efter säsongen

Danny Welbeck har gjort sitt i Arsenal. Det bekräftar managern Unai Emery. - Jag har pratat med klubben, säger han enligt The Guardian.

Arsenal fick bara 1-1 hemma mot Brighton och är därmed i praktiken borta från spel i Champions League nästa säsong. Säsongen 2019/2020 kommer även trion Danny Welbeck, Aaron Ramsey och Petr Cech försvinna. Ramsey har sedan tidigare skrivit på för Juventus och Petr Cech lägger handskarna på hyllan.

- Det har varit en jäkla resa. Elva år av mitt liv – så mycket hände på den tiden nu när jag ser tillbaka på det. Nu kan höra på min röst hur mycket det betyder för mig. Jag är bara tacksam över att ha fått spela för den här fantastiska klubben och tillbringa så många år här, sa Ramsey i samband med matchen då han tackades av.

Även skadedrabbade Danny Welbeck, vars kontrakt går ut, har gjort sitt i Arsenal. Anfallaren har inte spelat sedan i november för ”Gunners” och gjorde bara 14 matcher under managern Unai Emery.

- Jag har pratat med klubben och beslutet som fattats är att han lämnar, säger Emery enligt The Guardian.

Welbeck anslöt från Manchester United under 2014 och under sin första säsong nätade han mot just United i kvartsfinalen av FA-cupen. Totalt blev det 32 mål på 126 matcher för Londonklubben för 28-åringen.