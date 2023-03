Bekräftat: Wigan straffas med poängavdrag

Wigans läge i The Championship blir allt tuffare.

Jumbon straffas av ligaorganisationen, EFL efter att man misslyckats betala ut löner till spelarna i maj, det bekräftar klubben via sin hemsida under måndagen.

Wigan var redan innan beslutet sist i The Championship med fem poäng upp till säker mark. Nu är det istället åtta poäng upp och klubben riskerar ytterligare bestraffningar.

Klubbens ägare kommer också att åtalas för tjänstefel och ärendet ska hänskjutas till en oberoende disciplinnämnd.

Flera klubbar i den engelska andraligan har i år brottats med ekonomiska problem. Sheffield United riskerar att missa slutspelet från sin nuvarande andraplats på grund av ekonomiska trubbel och potentiella poängavdrag.

Statement | EFL confirm immediate three point deduction.



New charges referred to an independent disciplinary commission.