Bellerin utbytt skadad: "Blir borta ett par veckor"

Hector Bellerin spelade från start för Arsenal i söndagens möte med Southampton. Men i slutet av första halvlek åkte han på en skada och när andra halvlek inleddes fanns han inte med.

Senare på söndagen kommer Arsenal med en skadeuppdatering kring spanjoren.

- Vi behöver alla spelare. Bellerin har en mindre skada men han kommer att vara borta ett par veckor tror jag, säger tränaren Unai Emery till klubbens hemsida.

Två andra spelare som är skadade för Arsenal är trion Sokratis. Sead Kolasinac och Shkodran Mustafi.

- Sokratis kommer tillbaka och vi får se hur Mustafi och Kolasinac mår. Det är goda nyheter att Koscielny kan spela för oss de kommande matcherna, säger Emery.

Arsenal förlorade matchen mot Southampton med 3-2.

