Bergvall: "Målet är att vinna ligan"

Optimismen spirar i Tottenham, där svenskarna Lucas Bergvall och Dejan Kulusevski befinner sig.

Men troféskåpet samlar alltjämt damm. Senaste gången klubben bärgade hem en titel var säsongen 2007/2008, då man vann engelska ligacupen.

Ligamästare blev man senast säsongen 1960/1961.

Men Lucas Bergvall har antagit utmaningen att ta hem en titel med Tottenham.

- Så klart är målet att vinna ligan, säger ynglingen till Hayters TV.

Uttalandet har gett utrymme för en hel del roade, men även hånfulla, kommentarer i sociala medier med tanke på titeltorkan som råder i Spurs.

Dejan Kulusevski ser dock också positivt på Tottenhams framtid:

- Den här klubben måste utmana (i toppen). Vi visade glimtar av det förra säsongen, men vi måste göra det under en hel säsong, säger han till Football London, och fortsätter:

- Det är vad vi tränar för. Jag har märkt att vi ändrat lite på träningen och vi är mycket, mycket fokuserade på att prestera mycket bättre än förra säsongen.

Tottenham kom femma i Premier League förra säsongen. Klubben befinner sig för närvarande i Sydkorea på försäsongsläger.

Dejan Kulusevski står noterad för 15 mål och 19 framspelningar på 96 framträdanden med Spurs.

