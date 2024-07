Bergvalls första ord i Spurs: "Har varit tufft"

I början av året stod det klart att Lucas Bergvall, 18, flyttar till Tottenham efter den allsvenska vårsäsongen. Tolv allsvenska matcher senare, med tre mål och en framspelning som poängfacit, är han nu på plats i London och tränar med klubben.

Nu ger han sin syn på första tiden i den anrika klubben.

- Det går riktigt bra, Tottenham är en fantastisk klubb med otroliga spelare och en otrolig stab. Så jag är riktigt glad över att vara här på försäsongen, säger han till klubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Träningarna har varit riktigt bra, men också tuffa. Det är hög fart och mycket kraft. Så ja, det har varit tufft, helt annorlunda från i Sverige. Men det är kul också.

- Det är en viktig tid för mig, viktigt att lära känna alla innan säsongen börjar så vi kan få en bra relation.

Bergvall står totalt noterad för 37 allsvenska framträdanden, varpå han har gjort fem mål och två assist.

🎙️ “It’s going really well, this is a fantastic club with amazing players and amazing staff, so I’m really happy to be here and start pre-season.”



Lucas Bergvall underlines the importance of his first pre-season at the Club ⤵️