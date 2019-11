Bernardo Silva stängs av efter tweeten mot Mendy

Bernardo Silva publicerade i september en bild på en spansk choklad-maskot tillsammans med en bild på en ung Benjamin Mendy med texten: “Vem är vem?”. Silva anmäldes till Engelska fotbollsförbundet då det ansågs vara rasistiskt och förnedrande gentemot lagkamraten Mendy.

Silva följde upp inlägget med en tweet där det stod: “Får man inte skämta med sina kompisar?”

Nu sätter engelska fotbollsförbundet ner foten genom att döma spelaren till avstängning i en match och Silva får dessutom böter på 50 000 pund, motsvarande drygt 620 000 kronor. Även organisationen Kick it Out var kritiska till hur en spelare, som är en förebild för så många, kunnat göra ett sådant inlägg, skriver The Independent.

Domen gäller alltså en match, den 23 november mellan Manchester City och Chelsea efter landslagsuppehållet. Alla parter har gått med på straffet och i anteckningarna gjorda av förbundet framgår det att Silva “inte har haft tillräckligt med kunskap kring figuren eller dess innebörd”.

Silva ska inte ha haft någon rasistisk baktanke i sitt inlägg och det faktum att han tog ner inlägget snabbt och inte brutit mot några andra regler gör att han får ett förmildrat straff, skriver tidningen.