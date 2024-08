Berrada buades ut på Wembley

I början av januari offentliggjorde Manchester United att man hade gjort klart med Omar Berrada som ny vd. Han hämtades direkt från den ljusblå lokalrivalen Manchester City.

Berrada tillträdde sin nya roll på Old Trafford i mitten av juli och har nu påbörjat sitt arbete på "andra sidan stan". 46-åringen var även på plats under lördagens Community Shield-final, där United mötte just City.

Halvvägs in i första halvlek visades Berrada på Wembleys storbildsskärm, tillsammans med ett gäng andra Manchester United-toppar.

Citys supportrar buade då ut sin tidigare vd.

"Burop från City-fansen när Omar Berrada visas på storbildsskärmen", rapporterar Samuel Luckhurst, journalist på Manchester Evening News.

Supportrarna verkar inte ha uppskattat den känsliga flytten till de röda delarna av Manchester, alltså.

Berrada har även ett förflutet i Barcelona.