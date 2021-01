Beskedet: Cardiff-försvarare drabbad av cancer

Under måndagskvällen kommer hjärtskärande nyheter från Wales där Cardiff bekräftar att spelaren Sol Bamba, 35, drabbats av Non-Hodgkin-lymfom, en cancersjukdom som uppstår i lymfocyterna.

På sin hemsida skriver Cardiff att Bamba nu inlett sin behandling för att bli kvitt sjukdomen.

"Med nära stöd från klubbens medicinska team har Sol omedelbart inlett cellgiftsbehandling".

Klubben berättar vidare att Bamba har inlett kampen med att besegra cancern i positiv anda.

"Vi är alla med dig, Sol", avslutar klubben.

