Beskedet: Conte opereras efter svåra buksmärtor

På Twitter meddelar Tottenham att huvudtränaren Antonio Conte kommer att vara frånvarande ett tag framöver.

Anledningen är att italienaren den senaste tiden haft svåra buksmärtor och därefter diagnosticerats med kolecystit, vilket är inflammation i gallblåsan. 53-åringen kommer att opereras på onsdagen för ta bort sin gallblåsa.

När Conte kan vara tillbaka vid tränarbänken är okänt.

Antonio Conte recently became unwell with severe abdominal pain.



Following a diagnosis of cholecystitis, he will be undergoing surgery to remove his gallbladder today and will return following a period of recuperation.