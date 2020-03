Beskedet: Daniel Sturridge portas från all fotboll i fyra månader

Daniel Sturridge bytte i somras klubb från Liverpool till Trabzonspor med förhoppningen att få speltid. Det har han också fått, men nu kommer det inte att bli något spel för anfallaren på nästan fyra månader och inte heller i Trabzonspor.

Det engelska fotbollsförbundet FA meddelar att Daniel Sturridge har brutit mot bettingregler i samband med sin övergång till West Bromwich i januari år 2018. Anfallaren ska då ha informerat sin bror om den potentiella övergången, och berättat att han skulle "betta" på att flytten skulle bli av.

Överträdelseen om "insider"-information får konsekvenser. Det engelska fotbollsförbundet meddelar att anfallaren stängs av från alla fotboll i fyra månader. Fifa har också bekräftat att avstängningen kommer att gälla alla länder och ligor. Förutom det ska även Sturridge betala böter på 150 000 pund, drygt 1,8 miljoner kronor. Sturridge får spela fotboll igen den 17 juni i år.

Efter det inträffade har även Trabzonspor och Sturridge gått skilda vägar.

Den 30-årige engelsmannen har under sin karriär representerat klubbar som Liverpool, Chelsea och Manchester City.

