Beskedet efter snökaoset: Liverpool-United spelas idag

Det vankas stormöte i Liverpool under söndagen. Visserligen är en forna gigant numera på dekis men mötet Liverpool-Manchester United tenderar ofta att bli spektakulärt.

Såvida matcherna blir av, det vill säga. För under tidig söndagsmorgon rapporterade Liverpool Echo om ett kraftigt snöfall som lagt sig över västra England.

Enligt tidningen skulle rådhuset i Liverpool hålla ett säkerhetsmöte på söndagsmorgonen. Där ska det diskuteras huruvida matchen i eftermiddag går att spela eller behöver skjutas upp.

Strax efter klockan tio svensk tid rapporterade Sky Sports att säkerhetsrepresentanter för staden har beslutat att samlas igen vid 12.45.

Detta då myndigheterna är medvetna om att väderförhållandena kan förändras under morgonen. Ett beslut väntades därför komma först efter 13.00 svensk tid.

Nu har ett officellt besked kommit. Matchen kommer spelas som planerat kl 17.30 det har Liverpool meddelat i en kommunike, något som BBC var först med att rapportera.

Kort senare publicerade även Liverpool ett inlägg på X där klubben bekräftade att matchen spelas.

"Vi tackar alla inblandade som hjälpte oss att få matchen till spel idag. Var extra försiktig om du reser till Anfield. Vi ser fram emot att se dig där", skriver Liverpool.

Därmed kan båda lagen och arrangören ställa in sig på stormöte.

Liverpool har redan varit med om en uppskjuten match den här säsongen. I december sköts Merseyside-derbyt mot Everton upp på grund av en storm.

Tidigare har League Two-matchen mellan Chesterfield och Gillingham skjutits upp under söndagen på grund av snöfallet.

Today’s fixture against Manchester United will go ahead as planned. Two safety meetings were held earlier to assess the weather and travel conditions.



We thank everyone involved in helping us to get this game on today. If you’re travelling to Anfield then please take extra…