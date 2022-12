Beskedet: Hurtig tillbaka i Arsenals trupp

Lina Hurtig har varit borta från spel sedan i början av november då hon tvingades kliva av i Arsenals möte med Leicester på grund av en skada.

Den svenska landslagsyttern missade därmed årets sista samling i Australien där Blågult åkte på en storförlust. Men nu kan hon vara tillbaka.

Under onsdagen tar Arsenal emot Lyon i den tredje rundan av Champions League-gruppspelet och då väntas svenskan vara tillbaka i truppen, det enligt Goal-journalisten Amée Ruszkai.

Ruszkai skriver vidare att Hurtig enligt huvudtränare, Jonas Eidevall, inte bara väntas vara med i truppen utan även kan få sig ett par spelminuter. Dessutom väntas lagkapten Kim Little vara tillbaka i truppen, men om hon får speltid är ytterst oklart.

Jonas Eidevall says that Lina Hurtig will be in the Arsenal squad for tomorrow's game against Lyon and that she can play some part in it.



Says he thinks Kim Little will be in the squad too. She's training well, but he's unsure if she will be able to play just yet.