Beskedet: Magdalena Eriksson kan vinna pris i England

Den 5 mars är det dags för 2020 års London Football Awards. De bästa lagen, tränarna och spelarna i England huvudstad ska då hyllas.



Under torsdagen släpptes nomineringarna i de olika kategorierna och en svensk spelare finns bland de som kan vinna pris.



Det är landslagsbacken Magdalena Eriksson, som är lagkapten för Chelsea, som har möjlighet att ta hem utmärkelsen som den bästa spelaren i London på damsidan.



Eriksson slåss med två lagkamrater i Chelsea och två Arsenal-spelare om priset. Det rör sig om Beth England och Erin Cuthbert respektive Beth Mead och Vivianne Miedema.

26-åringen kan spela både som mittback och vänsterback. Hon kom till Chelsea sommaren 2017.

The nominees for Woman’s Player of the Year are:

Beth England – @ChelseaFCW

Beth Mead – @ArsenalWFC

Erin Cuthbert – @ChelseaFCW

Magdalena Erikson – @ChelseaFCW

Vivianne Miedema – @ArsenalWFC #LFA20 pic.twitter.com/2C0HNwo3Y0