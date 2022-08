Beskedet: PL begränsar knämarkering mot rasism

De senaste säsongerna har lagen i Premier League markerat mot rasism genom att gå ner på knä, vilket är en manifestation för mänskliga rättigheter.

Nu begränsas användandet av gesten - efter ett beslut från kaptenerna i Premier League. I stället ska spelarna gå ner på knä vid särskilda tillfällen, som på Boxing Day och vid cupfinaler.

Lagkaptenerna i Premier League motiverar sitt beslut med "less is more", de tror att markeringen kommer att bli ett tydligare ställningstagande när den väl används. Samtidigt försäkrar kaptenerna att de är fast beslutna att motverka rasism.

"Vi är fortfarande engagerade i frågan om att utrota rasfördomar", skriver de i ett uttalande.