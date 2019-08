Bielsa inför Janssons återkomst till Leeds med nya klubben: "Förtjänar att tas emot på rätt sätt"

Tidigare i somras stod det klart att Pontus Jansson lämnade Leeds efter tre säsonger i klubben, där det bland annat rapporterades om en konflikt mellan Jansson och tränare Marcelo Bielsa.

Ny klubb för Jansson blev Leeds Championship-konkurrent Brentford. I morgon återvänder Jansson till Elland Road med sitt nya lag för att möta Leeds och sin tidigare tränare Marcelo Bielsa.

- Han förtjänar att tas emot på rätt sätt. Han var den bästa spelaren i laget förra säsongen. Han höll en hög nivå hela säsongen och jag uppskattar vad han gjorde för laget. Jag tror att fansen kommer att vara rättvisa och se till vad han gjorde, säger Bielsa inför matchen enligt The Athletic-journalisten Phil Hay.

Brentford har inlett säsongen med en vinst, ett kryss och en förlust, medan Leeds har två segrar och en oavgjort på de tre inledande omgångarna.

Bielsa on Pontus Jansson's return: "He deserves to be received in the right way. He was the best player of the team last year. He had a high level season and I appreciate what he gave. I think the fans will be fair and recognise what he did."