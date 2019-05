Bielsa om Jansson: "Vår bäste spelare i år"

Pontus Jansson har varit given i Marcelo Bielsas Leeds-elva. Och enligt argentinaren är det svensken som imponerat mest. - Jansson har varit vår bäste spelare, säger han på en presskonferens enligt Yorkshire Evening Post.

Leeds är på god väg att få spela play off-final på Wembley, med en Premier League-biljett i potten. Laget vann det första mötet, borta mot Derby med 1-0 och sitter alltså i förarsätet inför returen nu på onsdag.

Lagets svenske mittback Pontus Jansson missade dock matchen på grund av en fotskada. Jansson har varit given i laget under säsongen och återkommande fått goda vitsord för sina insatser. Och när tränaren Marcelo Bielsa på måndagen fick frågan om skillnaden mellan Jansson och Gaetano Berardi, som ersatte svensken mot Derby, fick båda spelarna beröm.

- De spelarna har två olika sätt att ta sig an samma roll. Vad som stuckit ut med Jansson är hans fysiska styrka, han har en stor kapacitet att uttrycka sin närvaro under matcherna och vad gäller Berardi har han en explosivitet som inte är vanligt för en mittback, säger Bielsa enligt Yorkshire Evening Post.

Enligt Bielsa har Jansson varit lagets främste.

- Jansson har varit vår bäste spelare i The Championship under säsongen och Berardi har varit en oumbärlig spelare. Och då kunde vi inte räkna med honom när han var skadad (Berardi missade ett stort antal matcher tidigare under säsongen).

Enligt Yorkshire Evening Post är det ännu inte klart om Jansson kan spela på onsdag eller inte.

Vinnaren i dubbelmötet ställs mot vinnaren av West Bromwich och Aston Villa i en avgörande final den 27 maj.