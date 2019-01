Bielsa sände spion till Derbys träning: "Strider inte mot lagen"

Leeds besegrade i fredags Derby med 2-0 i Championship, men redan före avspark var det stora rubriker inför matchen. Polis blev tillkallad till Derbys träning i torsdags, då en okänd man var på plats och följde träningen, vilket senare visade sig vara en spion som blev skickad av Leeds för att följa motståndarlagets träning.

EFL (ligaorganisationen) meddelade i går att den inlett en utredning med anledning av händelsen - och i dag kallade Bielsa till en lite oväntad presskonferens, något som oroade flera supportrar till klubben. En del supportrar lade oroligt ut inlägg på bland annat Twitter om att tränaren möjligen skulle lämna sitt uppdrag, då han har en historia av att tidigare lämna klubbar abrupt.

Leeds svenske mittback Pontus Jansson följde utvecklingen på Twitter och lade bland annat ut ett svar, till sajten "Onefootball" som uppgav att Bielsa skulle avgå, med texten: "Haha, redan första aprilpå er redaktion?"

Men den här gången handlade det inte om det.

Bielsa redde i stället ut oklarheter kring att en spion från klubben var på plats på Derbys träning och tog på sig skulden, även om han inte anser att han gjorde något olagligt.

- Jag har studerat alla vi har spelat mot och tittat på alla våra motståndares träningar innan vi har mött dem. En del har fördömt det och sagt att det är omoraliskt och inte fair play. De har sagt att det är fusk och många tränare och en del tidigare spelare tycker inte att mitt beteende är respektfullt, säger han under presskonferensen.

- Jag har inte gjort något olagligt. Vi kan diskutera det, det anses inte vara en bra sak, men det strider inte mot lagen. Jag vet att allt som är lagligt inte är rätt, fortsätter han.

Leeds är inför helgens omgång placerat på första plats i Championship. Marcelo Bielsa tog över uppdraget som huvudtränare i laget inför den här säsongen.

