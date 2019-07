Bilderna som väcker frågor kring Uniteds försäsong - Lindelöf klev emellan i bråk (?)

Paul Pogba ryktas bort från Manchester United, och hans agent Mino Raiola gick nyligen ut och sade att den franske mittfältaren ville lämna klubben.

- Alla vet hur gärna Paul vill flytta. Vi är mitt i den processen. Alla vet vad Paul känner, sade Raiola nyligen enligt The Times.

Pogba är just nu med Manchester United på försäsongsläger i Australien, och på ett klipp som lades ut på klubbens officiella Twitterkonto ser det ut som att Pogba hamnat i en hätsk diskussion med lagkamraten Jesse Lingard, där varken Pogba eller Lingard ser speciellt glada ut. Victor Nilsson Lindelöf ses sedan i klippet gå emellan de båda och krama om Pogba.

Pogba har kopplats ihop med både Real Madrid och Juvenuts i sommarfönstret.

Se situationen i Tweeten nedan, tio sekunder in i klippet.

Nothing like a walk to stretch the legs after a 16-hour flight 👌😊 #MUFC #MUTOUR pic.twitter.com/3jc4dfVNpx