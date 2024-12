Bisarra scenerna - får rött kort efter Fortnite-dans

Det blev en trevlig annandag för Watford hemma på Vicarage Road. Klubben säkrade tre poäng mot Portsmouth efter ett sent avgörande.

Watford-yttern Kwadwo Baah fick då feeling och firade segern med en Fortnite-dans framför bortalagets supportrar efter slutsignalen. Bah formade fingrarna till ett "L" på pannan och skuttade runt. Det fick Portsmouth-spelarna att ilskna till.

Baah jagades av flera spelare från bortalaget och ett mindre tumult uppstod. Dansen skulle också bli dyrköpt för Bah som i ett efterföljande skede visades det röda kortet och nu är avstängd i Watfords kommande match.

Efteråt gav Portsmouths tränare John Mousinho ett tydligt besked om vad han tyckte om situationen.

- Om en av mina spelare hade gjort det, då skulle han att vara i överhängande fara att aldrig spela för Portsmouth igen, sa Mousinho enligt The Mirror.

Se dansen och den efterföljande ilskan i klippet nedan.

Watford’s Kwadwo Baah really hit the ‘Take the L’ Fortnite dance and got sent off 💀 pic.twitter.com/H95AYdy8SN