Blackstenius hyllar nya lagkamraten: "Hon är en av världens bästa"

Svenska landslagsstjärnan har varit eftertraktad av flera av världens allra bästa klubblag – och det stod till slut klart att Blackstenius har skrivit på ett avtal på 2,5 år med Arsenal.

- Det känns otroligt inspirerande att komma till en så här stor klubb och en av de bästa ligorna just nu och dessutom ett lag som just nu toppar tabellen och ska spela slutspel i Champions League. Det känns väldig kul att få ta mig an en sån utmaning med allt vad det innebär, säger hon.

Det blir 25-åringes andra tur utomlands. Sejouren i Montpellier och Frankrike blev inte riktigt som hon hade hoppats och landslagsstjärnan menar att hon lärt sig en hel del senast hon var utomlands.

- Jag har fått mycket lärdomar från senaste äventyret i Frankrike, som jag kunnat ta med i det här beslutet. Där känner jag absolut att jag har kunnat växa och att jag känner mig mer redo på ett annat sätt än vad jag var då.

Blackstenius fortsätter:

- Det har varit viktigt för mig att vänta in rätt tillfälle. Jag har inte stressat något, jag har verkligen känt att jag har fått en fin utveckling och kunnat ta steg i min utveckling under året i Häcken. Jag har vuxit som människa och tagit beslut utifrån vad som är bäst för mig.

För Blackstenius var det extra viktigt att komma till en klubb där tränaren har samma vision som hon själv, och där hon kan få utnyttja sina kvalitéer.

- Jonas berättade om klubben och laget och deras sätt att spela - och jag har fått ett bra intryck där. Det handlar om att de som klubb vill få in de kvalitéer som jag har som spelare vilket känns kul eftersom jag är den spelare jag är, säger hon till Fotbollskanalen.

Blackstenius menar att Arsenal är ett lag med världsspelare på alla positioner. Men hon lyfter fram Vivianne Miedema, en av världens bästa anfallare, lite extra.

- Miedema har visat under väldigt lång tid vilken spelare hon är och vilken nivå hon kan prestera på. Att få spela bredvid henne hade varit otroligt roligt och häftigt. Det är ju sjävklart en förhoppning att få spela tillsammans med Miedema som i mitt tycke är en av världens allra bästa spelare.