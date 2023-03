Blackstenius målskytt - Arsenal sänkte Chelsea i cupfinalen

Arsenal ställdes under söndagen mot Chelsea i ligacupfinal på Selhurst Park i London.

Sam Kerr såg till att Chelsea tog ledningen efter blott två minuters spel men Arsenal skulle vända på matchen redan innan halvtidsvilan.

Stina Blackstenius kvitterade och sedan tog Eidevalls lag ledningen genom Kim Little. Precis innan paus blev sedan Niamh Charles olycklig när hon noterades för ett självmål fram till 3-1 Arsenal.

Den andra halvleken blev mållös.

Johanna Rytting Kaneryd byttes in för Chelsea med knappa halvtimmen kvar att spela men svenskan kunde inte vara med och bidra till en vändning för Arsenal höll undan för sin 3-1-ledning och vann cupfinalen med precis de siffrorna.

Ett publikrekord för den engelska ligacupen på damsidan slogs också under söndagen. 19 010 åskådare var på plats på Selhurst Park.

Det var sjätte gången i Arsenals historia som vann ligacupen. Det var Arsenals första titel på fyra år.

Startelvor:

Arsenal: Zinsberger - Maritz, Williamson, Souza, Catley - Walti, Little, Leonhardsen-Maanum - McCabe, Blackstenius, Foord.

Chelsea: Berger - Perisset, Bright, Eriksson, Charles - Ingle, Cuthbert - James, Cankovic, Reiten - Kerr.

