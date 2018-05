Blekt United föll mot Brighton - har förlorat mot alla nykomlingar

Victor Nilsson Lindelöf fick chansen från start för Manchester United mot Arsenal, och röstades fram till matchens lirare av fansen i 2-1-segern senast. Mot Brighton under fredagskvällen var svensken dock tillbaka på bänken. Lindelöf fick se sitt United stå för en blek insats och förlora med 1-0.

Den första halvleken slutade mållöst. Hemmalaget hade den farligaste målchansen när Glenn Murray efter knappa 20 minuter testade med ett volleyskott på en studsande boll. David De Gea var dock på tårna och stod för en mycket stark enhandsräddning.

Gästerna stod för 45 bleka minuter, och hade enligt BBC:s Match of the Day bara en touch i straffområdet under den första halvleken.

Andra halvlek höjde sig United ett snäpp, men det var trots det Brighton som tog ledningen. Tio minuter in i den andra halvleken nickade Pascal Gross bollen mot mål. Marcos Rojo kastade sig och skickade undan bollen, men den var över mållinjen och domaren signalerade för 1-0.

United mäktade inte med någon ordentlig kvitteringspress. Brighton kunde hålla undan och vinna med 1-0. Gästerna missade därmed chansen att säkra andraplatsen i Premier League. Laget är fortsatt fem poäng före Liverpool. Det innebär också att United förlorat alla tre bortamatcher mot nykomlingarna den här säsongen, efter att tidigare förlorat mot Huddersfield och Newcastle.

Efter matchen var José Mourinho hård i sin kritik mot sina spelare, och ifrågasatte inställningen hos vissa.

- För mig var det tydligt att de var ödmjuka, de slogs för deras blygsamma men stora mål att ta poängen och avsluta deras kamp mot nedflyttning med framgång. Och vi var inte redo att bevisa att andraplatsen är viktig för oss, säger portugisen enligt Manchester Evening News.

- Jag är besviken, för andraplatsen är viktig för mig. Jag är inte säker på att alla mina spelare är besvikna.

Desto gladare var det i Brighton. I och med segern säkrade nykomlingen inför säsongen nytt kontrakt i Premier League.

