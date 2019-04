Blytung förlust för United i jakten på CL-platserna - överkört av Everton

Manchester United har sedan Ole Gunnar Solskjærs ankomst slagit sig in i kampen om topp 4 platserna, som ger en plats i nästa års Champions League. Men de hoppen fick sig en tung smäll på söndagen på Goodison Park mot Everton.

Det var nämligen Everton för hela slanten, där hemmalaget skapade första chansen efter bara tio minuter. Efter en misslyckad hörna slogs bollen in på nytt och hamnade hos Richarlison. Brassen avslutade med ett hyfsat bra skott, men då stod David De Gea för en jätteräddning.

Men Richarlison skulle få sin revansch. Ett långt inkast letade sig in till brassen, som med en konstspark tryckte in ledningsmålet.

2-0 kom bara en stund senare. Bollen letade sig fram till Gylfi Sigrudsson på offensiv planhalva. Islänningen drev upp bollen mot straffområdet och testade avslut en bra bit utifrån. Skottet var hårt och intill stolpen och De Gea hann inte ner för att parerar försöket. Den spanske målvakten var märkbart irriterad över det insläppta målet.

En stund in i andra halvlek var överkörningen ett faktum. En hörna för Everton rensades undan rakt i gapet på Lucas Digne. Ytterbacken fick möjlighet att avsluta och gjorde så när han drog till med en kanonträff. Volley letade sig in i nätet och 3-0 var ett faktum, men baklängesmålen tog inte slut där för United.

För bara en stund senare sprang Theo Walcott, som bytts in tidigare i halvleken, sig loss och rullade in bollen under De Gea i friläge och stängde definitivt matchen.

United försökte förgäves att hitta en mål som kunde ta de in i matchen. Närmast var Anthony Martial, som två gånger om försökte avsluta. Hans ena skott, från en fri position i straffområdet, missade målet, medan hans andra skott från straffområdeslinjen var för tamt för att skapa några problem för Jordan Pickford.

Matchen slutade 4-0 till Everton, vilket gör att de kliver upp på sjundeplatsen i tabellen. För United innebär förlusten att man forsatt är sexa och med fyra matcher kvar på säsongen är man två poäng efter Arsenal på fjärdeplatsen, som har en match mindre spelad.

Startelvor:

Everton: Pickford - Coleman, Keane, Zouma, Digne - Schneiderlin, Gueye - Richarlison, Sigurdsson, Bernard - Calvert-Lewin

Manchester United: De Gea - Nilsson Lindelöf, Smalling, Jones, Dalot - Matic, Fred, Pogba - Rashford, Martial, Lukaku.