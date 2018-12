Bolton stänger av reporter från arenan - känner oro över ton och noggrannhet

Bolton Wanderers ramlade under våren 2012 ur Premier League och har sedan dess haft det tufft i Championship och med en sejour i League One. I år har laget det åter jobbigt och är i dagsläget placerat på 23:e plats, näst sist i engelska andraligan.

I dag tog klubben till ett lite oväntat straff och stängde av lokaltidningen The Bolton News fotbollschef Marc Iles från att visats på lagets hemmaarena University of Bolton Stadium. Iles får numera varken vara på arenan vid presskonferenser före matcher eller för bevakning under matcher i Championship.

Enligt The Bolton News handlar avstängningen om att klubben känt oro över tonen och noggrannheten i Iles rapportering om laget under en längre tid, samtidigt som frågan togs upp efter att Iles tidigare i dag skrev om att han hört att spelarna i Bolton i dag fått ut sin lön från november och lade till en Gif från filmen "Mupparnas julsaga" med citatet "God bless us, everyone".

Det kom efter en tvist mellan spelare och ledning i klubben, då spelarna fick vänta på att få ut sina löner från november månad.

Boltons manager Phil Parkinson uttalade sig också om klubbens beslut och sa att han förmodligen kommer att prata med klubbens ägare och ordförande Ken Anderson om det.