Bomben: Jonas Olsson återvänder till England - klar för Championship-klubb

Jonas Olsson kom inte överens om något nytt kontrakt med Djurgården efter den gångna säsongen. Den 35-årige mittbacken såg då ut att lägga skorna på hyllan.

- Med allra största säkerhet gjorde jag min sista fotbollsmatch mot Sirius här hemma, sa Olsson till Djurgårdens hemsida efter den allsvenska avslutningen i november.

Men så blir inte fallet. Olsson återvänder istället till England, där han spelade nio år med West Bromwich. Mittbacken har skrivit på ett kontrakt med Wigan som sträcker sig över resten av säsongen.

- Jag har haft ett par bra år hemma, men jag är redo att vara tillbaka och överlycklig över att vara det. Jag njuter fortfarande av sporten, jag känner mig väldigt fit och jag är redo att köra, säger Olsson till klubbens hemsida.

- Jag har saknat Storbritannien mycket och jag känner mig alltid mer brittisk än svensk på ett sätt!



Wigan ligger på 20:e plats i Championship.

- Jag är glad över att vara här. Det har varit ett par hektiska timmar sedan jag flög in från Stockholm i går, säger Jonas Olsson.

✍️ We are pleased to confirm the signing of defender @J_OlssonViasat on a deal until the end of the season.



Story 👉 https://t.co/tk7AOkYRVy#wafc 🔵⚪️💚