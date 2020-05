Bournemouth bekräftar - spelare smittad av corona

Premier League har sjösatt ”Project Restart” " och det innebär bland annat att man tillåter träningspass i mindre grupper, fem och fem. I samband med träningspassen har coronatester genomförts på totalt 748 personer och i tisdags meddelade ligan att sex av dem var positiva.

Spelarna har fortsatt att testas och nu meddelar Bournemouth att en spelare är smittad av viruset. Spelaren, som inte är namngiven, kommer nu att hållas isolerad i en vecka innan han testas igen.

Premier League siktar på återstart den 12 juni.

We can confirm that one of our players has tested positive for COVID-19.#afcb statement 👇https://t.co/1W2yyAXVA1