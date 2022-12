Brendan Rodgers drog in ledigheten efter Boxing Day-förlusten

Newcastle hade 0-3 på Leicester efter en halvtimme, som inte hade mycket att sätta emot mot Eddie Howes lag under måndagen.

Insatsen från Leicester ledde till att planerad ledig dag i stället blev jobbdag.

- Vi var väldigt besvikna med vår insats mot Newcastle. Det var stor skillnad från det vi sett senaste månaderna, det var en match vi måste lära oss av, säger Brendan Rodgers under dagens presskonferens enligt klubbens Twitter.

Rodgers fortsätter:

- Vi skulle varit lediga igår (tisdag) men vi kom in och gick igenom matchen mot Newcastle. Vi använde det som ett sätt att gå vidare. De här killarna har så mycket hjärta och mentalitet, som vänt på den här säsongen.

Leicester ställs på fredag mot Liverpool och inför den matchen är Leicester på en 13:e plats i Premier League-tabellen.

- Det är alltid en svår match men det är en stor utmaning för oss. Utmaningar är till för att övervinnas och det är en fantastisk möjlighet för oss att studs tillbaka i en fantastisk match, säger Brendan Rodgers inför den matchen.

On his squad 🔵



“We were due to have the day off yesterday, but we came in and talked about [the Newcastle game] and assessed it – and used that as a lever to move on. These guys have got so much heart and mentality, to have turned this season around.” pic.twitter.com/vtvzWGh5fg