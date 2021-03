Brentfords glädjebesked: Jansson gjorde comeback under lördagen

Pontus Jansson har varit borta från spel för Brentford sedan årsskiftet, då en fotled som plågat honom under hösten krävde operation. ”The Bees” har således fått vara utan sin lagkapten sedan dess - men det kanske man inte behöver vara så länge till.

Under lördagen publicerade klubben på sin hemsida att svensken startar för Brentford B, det vill säga klubbens reservlag, i deras match mot Ebbsfleet United.

Jansson spelade 70 minuter när Brentford B vann matchen med hela 5-1, efter ett hattrick av den finländske talangen Marcus Forss - som dessutom spelat 28 matcher i Championship för A-laget den här säsongen.

När Jansson är tillbaka i spel för A-laget framgår inte, men att spela 70 minuter för reservlaget är i alla fall ett steg i rätt riktning. Det är vidare också oklart om Jansson kan vara med i landslagstruppen för Sveriges kommande matcher mot Georgien och Kosovo, som förbundskapten Janne Andersson tar ut på tisdag.

🌱 @PJansson5 back out on the grass this afternoon#BrentfordFC #BeeTogether pic.twitter.com/1RvLHDqRPM