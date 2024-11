Brighton chockade Manchester City - Guardiola hånad: "Sparken imorgon"

Inför lördagens möte med Brighton befann sig Manchester City i en sällan skådad situation. Pep Guardiola och hans mannar hade förlorat tre raka matcher (Tottenham, Bournemouth, Sporting Lissabon).

Den sviten ville man bryta på Amex Stadium.

Matchens första stora chans kom efter 15 minuter när Savinho tilläts ta avslut inifrån Brightons straffområde. Han överlistades dock av Bart Verbruggen som stod för en stark räddning.

Utdelningen kom istället i den 23:e minuten. Mateo Kovacic trädde in en passning mellan Brightons mittbackar fram på en löpande Erling Haaland. Norrmannen visade klass när han höll undan mittbackarna och placerade in 1-0.

- Det är briljant från Kovacic, som för första gången för dagen lyckas hitta ytan mellan mittbackarna. Det här målet har varit på gång, arenan har varit tyst ett bra tag efter att de regerande mästarna tagit kontroll över matchen, säger Sky Sports Sam Blitz.

Tre minuter senare var Haaland nära att utöka. Norrmannen tilläts avsluta med högerfoten från en relativt snäv vinkel, men återigen imponerade Verbruggen med en bra räddning.

Efter 30 minuter vaknade Brighton och mycket hände på Kaoru Mitomas kant.

Brightons första chans kom till efter att Mitoma utmanat Kyle Walker och hittat Danny Welbeck med ett inlägg - men Josko Gvardiol täckte Welbecks avslut. Kort därpå löpte Mitoma själv in bakom Citys backlinje men fick aldrig något understöd, så chansen rann ut i sanden.

Inför den andra halvleken utspelade sig komiska scener. När Carlos Baleba skulle bytas in i varnade Yasin Ayaris ställe insåg han att han hade träningströjan på sig - inte matchtröjan. Den andra halvleken fick skjutas upp några minuter då en i Brightons ledarstab löpte tillbaka till omklädningsrummet och tillbaka för att hämta tröjan.

När halvleken var i gång var det Brighton som skapade flest chanser. I den 52:a minuten hittade Pervis Estupiñan fram till Jack Hinshelwood i straffområdet med ett inlägg. Den sistnämnda mötte bollen med pannen och fick till en nick som riktades mot mål – men Ederson stod för en fin räddning.

- Det där är Brightons bästa chans, helt klart. Hinshelwood tänkte säkert att han skulle göra mål där, säger Sky Sports Alan Smith.

Efter att ha bränt flera lägen i den andra halvleken skulle Brighton till slut få utdelning i den 78:e minuten. Efter en situation framför Citys mål som närmst kan liknas vid ett flipperspel tryckte João Pedro in bollen i nät till 1-1.

- De har tryckt på och förtjänar det här. João Pedro missade en fin chans för några minuter sedan - så det här målet måste smaka riktigt sött för honom, säger Smith.

"When it rains, it pours", brukar det heta i England. Så var även fallet för City denna afton.

I den 82:a minuten blev nämligen danske Matt O’Riley frispelad bakom Citys backlinje. En mot en med Ederson höll han nerverna i schack och placerade kyligt in 2-1 till hemmalaget.

"Du kommer få sparken imorgon", sjöng Brightons supportrar hånsamt till Pep Guardiola i samband med 2-1-målet.

City pressade därefter på för en kvittering - men misslyckades.

Matchen slutade 2-1 till Brighton, vilket innebär att City har förlorat fyra matcher i rad. Det är blott andra gången i hela Guardiolas tränakarriär som det händer. Den första gången var i Bayern München 2015.

Efter matchen äntrade den spanske taktikern planen för att tacka de tillresta supportrarna, men på vägen dit hamnade han i en konversation med Brightons mittback Jan Paul van Hecke, rapporterar Sky Sports. Guardiola såg inte glad ut och van Hacke verkade tagen på sängen. Efter en lång stund skiljdes de sedan åt och Guardiola fortsatte till bortasupportrarna.

Segern innebär att Brighton avancerar till fjärde plats i Premier League, medan Manchester City tappade chansen att överta Liverpool som serieledare. Vinner Liverpool senare under lördagen mot Aston Villa rycker de dessutom ifrån City och placerar fem poäng framför i tabellen.

Startelvor:

Brighton: Verbruggen - Veltman, van Hecke, Igor, Estupiñan - Adingra, Hinshelwood, Ayari, Mitoma - Rutter, Welbeck.

Manchester City: Ederson - Lewis, Walker, Simpson-Pusey, Gvardiol - Savinho, Foden, Kovacic, Gundogan, Nunes - Haaland.